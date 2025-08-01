Zula çöktü mü? 1 Ağustos Cuma günü oyununda erişim problemleri yaşanıyor

Türk oyun şirketi MadByte Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Zula'da erişim problemleri yaşanıyor. Oyuncular bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) sabah saatlerinden itibaren oyuna erişim sağlanamadığını sosyal medyada ifade etti.

Yaşanan erişim sorunu nedeniyle oyuncular Zula çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

ZULA ÇÖKTÜ MÜ 1 AĞUSTOS 2025?

Zula'nın resmi Instagram hesabından yaşanan erişim problemleri ile ilgili açıklama yapıldı. Saat 10.00 civarında yapılan açıklamada teknik bir problemden dolayı bağlantı sorunlarının yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin bağlantı problemlerini düzeltmek için çalışmaya devam ettiği belirtildi. Oyunda yaşanan erişim problemlerinin ne zaman sona ereceğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili Zula tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Oyunda oluşan bağlantı sorunlarını düzeltmek üzere ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve sabır için tekrar teşekkürler..."