12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı!

16 Kasım 2024 23:15 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 23:20

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu Erman Ataman tarafından açıklandı.

A Milli Basketbol Takımı'nda dikkat çeken karar! Kadro açıklandı Fenerbahçe Beko'dan kimse yok

A Milli Basketbol Takımı'nda dikkat çeken karar! Kadro açıklandı Fenerbahçe Beko'dan kimse yok

TBF yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosuna 19 isim çağırıldı.

Kadroda Fenerbahçe Beko'dan kimsenin çağırılmaması dikkat çekti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası​ Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 25 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Macaristan​'la iki karşılaşmaya çıkacak ay-yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)