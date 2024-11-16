A Milli Basketbol Takımı'nda dikkat çeken karar! Kadro açıklandı Fenerbahçe Beko'dan kimse yok

16 Kasım 2024 00:27 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 00:30

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru belli oldu! Adidas ile yeniden

Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru belli oldu! Adidas ile yeniden

Ergin Ataman​ yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Savaria Arena’da Macaristan​ ile karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu açıklandı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN KİMSE YOK

Açıklanan kadroda Fenerbahçe Beko'dan hiçbir oyuncunun yer almaması dikkat çekmişti. Sarı-lacivertliler daha önce yaptığı açıklamada Ergin Ataman'ın görevde olduğu süre boyunca A Milli Erkek Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.

KADRO BELİRLENDİ

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na şu isimleri dahil etti:

Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Kerem Konan, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Sarper David Mutaf, Cedi Osman, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Yiğitcan Saybir, Kenan Sipahi, Emre Tunca, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz, Ömer Faruk Yurtseven.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta oynadığı ilk maçta İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise İzlanda karşısında parkeden 76-75 galip ayrılmıştı.

MAÇ PROGRAMI

22 Kasım Cuma

20.30 Türkiye-Macaristan (Basketbol Gelişim Merkezi)

25 Kasım Pazartesi

20.00 Macaristan-Türkiye (Savaria Arena)