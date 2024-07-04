A Milli Basketbol Takımı'ndan sürpriz Sırbistan kararı: Katılmayacağız!

04 Temmuz 2024 21:59 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:08

A Milli Basketbol Takımı, sakat oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmayacak.

"KATILMAMA KARARI ALDIK"

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır."

Milli takımın FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarına kasım ayında devam edeceği kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, elemelere hazırlık kapsamında oynadığı 2 maçta Filipinler'i 84-73 yenerken, Fransa'ya ise 96-46 mağlup olmuştu.