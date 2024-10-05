Anadolu Efes, EuroLeague ilk maçında Virtus Bologna'yı 76-67 mağlup etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 00:38 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:41
Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk hafta maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 76-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
THY Euroleague'in ilk hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu.
Lacivert beyazlılar yeni sezona mücadeleyi 76-67'lik skorla yenerek galibiyetle başladı.
Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 16, Hackett 5, Clyburn, Shengelia 12, Zizic 7, Belinelli 7, Pajola 2, Polonara 2, Diouf 7, Tucker 2, Morgan 7, Akele
Anadolu Efes: Thompson 6, Bryant 12, Johnson, Ercan Osmani 5, Oturu 14, Larkin 11, Beaubois 7, Nwora 5, Smits 6, Poirier 4, Hollatz, Willis 6
Kaynak: tgrthaber.com