Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı!

29 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:13

Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü görev aldı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

ANADOLU EFES ZİRVEDE

İlki 1985’te oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes, kupada 25'inci kez boy gösterdi.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 18. kez mücadele eden sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etmişti.