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Anadolu Efes'te Will Clyburn ile yollar ayrıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:44
Anadolu Efes&#039;te Will Clyburn ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, 34 yaşındaki ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 34 yaşındaki ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

4 KUPA KAZANDI

Takımda iki sezon görev yapan Clyburn, birer Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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