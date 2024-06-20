Anadolu Efes'te Will Clyburn ile yollar ayrıldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:44
Anadolu Efes, 34 yaşındaki ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, 34 yaşındaki ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.
4 KUPA KAZANDI
Takımda iki sezon görev yapan Clyburn, birer Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı