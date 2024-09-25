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Bahçeşehir Koleji, Wolves deplasmanında kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 21:24 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 21:26
Bahçeşehir Koleji, Wolves deplasmanında kazandı!

BKT EuroCup A Grubu'nun ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Wolves deplasmanından 80-69 galip geldi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol​ Takımı, BKT EuroCup A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Litvanya​ kulübü Wolves'ı 80-69 mağlup etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım, 26-23 önde kapattı. İkinci çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, devre sonunda soyunma odasına 45-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 9 sayıya (56-65) yükselten Bahçeşehir Koleji, salondan da 11 sayı farkla galip ayrıldı: 69-80.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Fibabanka ile oynayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Basketbolcu7425 Eylül 2024 21:30

Bu sezon takım iyi gidiyor umarım bu başarı devam eder

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