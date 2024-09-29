Bakan Bak'tan Anadolu Efes için tebrik mesajı paylaştı!

29 Eylül 2024 20:57 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:58

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 83-82'lik skorla mağlup ederek kazanan Anadolu Efes için bir tebrik mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak​, Fenerbahçe Beko​'yu 83-82'lik skorla mağlup ederek basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes​'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Açılışını yaptığımız Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu yenerek bu prestijli kupayı 14. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'yu da verdikleri mücadele için kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.