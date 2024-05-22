Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarı arasında sinkaflı küfürleşme

22 May 2024 23:44 - Güncelleme : 22 May 2024 23:59

EuroLeague Final Four maçı için Berlin'e giden Yunan takımı Panathinaikos takım koçu Ergin Ataman otele giriş yaptığı sırada Fenerbahçeli taraftarlarla küfürlü tartışma yaşadı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Final Four için Fenerbahçe Beko'yu bekleyen taraftarlar Panathinaikos koçu Ergin Atamanı görünce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ATAMAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SESLENDİ

Bu duruma çok sinirlenen Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarına küfürlü karşılık verince tartışma büyüdü ve taraftarların tezahüratları artınca ''Güvenlik görevlileri nerede?'' diyerek duruma karşı çıktı.

LESSORT'DA OLAYA KARIŞTI

Panathinaikos basketbolcusu Mathias Lessort, gergin ortamda ortaya çıkarak Fenerbahçeli taraftarlarla karşı karşıya geldi.

FİNAL PROGRAMI

EuroLeague takviminde Final Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos karşılaşacak. Kazanan takım ise Olympiacos, Real Madrid maçının galibi ile eşleşecek.