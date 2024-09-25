Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a galibiyetle başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 22:34 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 22:35
BKT EuroCup A Grubu'nun ilk haftasında Beşikaş Fibabanka, Buducnost VOLI karşısında parkeden 94-76 galip ayrıldı.
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu ilk hafta karşılaşmasında evinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 25-19 üstün bitiren siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 16'ya (67-51) yükselten Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı da 18 sayı farkla kazanmayı başardı: 94-76.
Beşiktaş Fibabanka, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.
Kaynak: tgrthaber.com
Beşiktaş'ın maçı nasıl geçti, bu kadro böyle devam ediyorsa EuroCup finalinde buluşuruz umarım