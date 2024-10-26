Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka engeline takılmadı!

26 Ekim 2024 20:31 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 20:32

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı 89-82 mağlup etti.

Beşiktaş​ Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol​ Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Karşıyaka​ ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka karşısında parkeden 89-82 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Fibabanka galibiyet sayısını 3'e yükseltti. Karşıyaka ise 2'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.