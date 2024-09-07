Cedi Osman Avrupa'ya Panathinaikos formasıyla dönüyor! Transferi başkan duyurdu
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, milli basketbolcu Cedi Osman'la anlaşmaya vardı. Panathinaikos Başkanı transferi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...
NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Avrupa'ya dönüyor.
ERGİN ATAMAN'IN PANATHİNAİKOS'U İLE ANLAŞTI
Adı transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de anılan Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaşmaya vardı.
Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli basketbolcuyla anlaşma sağladıklarını resmen duyurdu.
UZUN YILLAR NBA'DE FORMA GİYDİ
Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edilmişti.
NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te görev aldı.