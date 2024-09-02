Cedi Osman Real Madrid'e doğru adım adım!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 18:01 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:06
NBA takımı San Antonio Spurs takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, EuroLeague devi Real Madrid ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
NBA takımlarından San Antonio Spurs forması terleten Milli yıldız Cedi Osman, Avrupa'ya geri dönüşe hazırlanıyor.
REAL MADRİD'İN RADARINDA
Sportando'dan Alessandro Luigi Maggi'nin haberine göre Real Madrid, Fransız forvet Guerschon Yabusele'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı.
İspanyol devi Milli basketbolcu Cedi Osman'la transfer görüşmelerinde bulunuyor.
Real Madrid'in ilk tercihi Cedi Osman ancak Semi Ojeleye de hedefler arasında yer alıyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon San Antonio Spurs forması ile NBA'de 72 maçta forma giyen Cedi Osman; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile performans verdi.
Kaynak: tgrthaber.com