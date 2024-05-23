Cleveland Cavaliers'ta JB Bickerstaff'ın görevine son verildi

Cleveland Cavaliers, son 4 sezonda takımın başında bulunan JB Bickerstaff'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Cavaliers'ın başına 2020'de geçen 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı, normal sezonlarda takımıyla 170 galibiyet ve 159 mağlubiyet yaşadı.

JB Bickerstaff yönetiminde son iki sezonda play-off'lara yükselen Cavaliers, geçen sezon ilk turda, bu sezon ise konferans yarı finalinde elendi.