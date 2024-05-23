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Cleveland Cavaliers'ta JB Bickerstaff'ın görevine son verildi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 18:33 - Güncelleme : 23 May 2024 18:35
Cleveland Cavaliers&#039;ta JB Bickerstaff&#039;ın görevine son verildi

NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta başantrenör JB Bickerstaff ile yollar ayrıldı.

Cleveland Cavaliers, son 4 sezonda takımın başında bulunan JB Bickerstaff'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Cavaliers'ın başına 2020'de geçen 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı, normal sezonlarda takımıyla 170 galibiyet ve 159 mağlubiyet yaşadı.

JB Bickerstaff yönetiminde son iki sezonda play-off'lara yükselen Cavaliers, geçen sezon ilk turda, bu sezon ise konferans yarı finalinde elendi.

 
Kaynak: tgrthaber.com.tr
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