Darüşşafaka Lassa'ya Amerikalı koç!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 23:36 - Güncelleme : 30 May 2024 23:39
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Amerikalı Josh King getirildi.
Darüşşafaka Lassa kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.
MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.
Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr