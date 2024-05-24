Ergin Ataman: "Buraya kupayı kazanmak için geldik"

24 May 2024 22:02 - Güncelleme : 24 May 2024 22:28

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükselen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, 51-50'den sonra savunmada çok iyi olduklarını vurguladı.

"BURAYA KUPAYI KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Defansif anlamda çok iyi olduklarını dile getiren Ataman, "İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Biz buraya Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik. Bir yarı final maçı nasıl oynanmalıysa öyle oynadık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Sarunas Jasikevicius böyle durumlarda 5 kısaya dönüyor. Biz de o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum. 12 yıl sonra Dörtlü Final'de oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNÜ BURAYI OAKA'YA ÇEVİRECEĞİZ"

Taraftarın da takımı olumlu etkilediğini söyleyen Ataman, "Bugün 4-5 bin Panathinaikos taraftarı vardı ama pazar günü burayı Oaka'ya çevireceğiz. Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum ve hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

"BÜTÜN REKORLARI ALT ÜST ETTİK"

Maçtan önce oyuncularıyla yaptığı toplantıda söyledikleri hakkında da konuşan Ataman, şöyle konuştu:

"Maçtan önce soyunma odasında "Bunu bir Dörtlü Final maçı gibi düşünmeyin. Bunu kazanmamız gereken tek bir maç gibi düşünün. Bu noktaya kadar geldik. Avrupa Ligi'nin en iyi savunma takımıyız. Kendi oyunumuzu oynayalım. Maçın sonucuna değil maça odaklanın, maçı yaşayın. Stratejimizi sahaya yansıtın." dedi. Bugün biraz şanslıydık. Teknik ekip bazı kararlar verir ama işe yaramayabilir. Ama bu akşam teknik ekibime 100 üzerinden 100 vermek istiyorum. "

Panathinaikos'un bugüne kadar Dörtlü Finaller'de kaybetmediğinin altını çizen Ataman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz bütün rekorları alt üst ettik. Umarım finali kaybetmeden de devam ederiz. Turnuvanın favorisi olarak Real Madrid görünüyor ama yarı finalde ne olacağını göreceğiz. Olympiakos'u ligde 3 kez yendik, Avrupa Ligi'nde 2 kez kaybettik. Real Madrid'e karşı da bir kazandık, bir kaybettik. Yani ne olacağı belli olmuyor. Biz sonucu düşünmeden maçımızı oynayacağız ve sonucuna da bakacağız."