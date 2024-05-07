07 May 2024 23:25 - Güncelleme : 07 May 2024 23:50

THY Euroleague çeyrek final 5. maçında Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv, OAKA Arena'da kozlarını paylaştı.

Son çeyreğe kadar başa baş giden maçı ev sahibi ekip 81-72 kazandı.

PANATHİNAİKOS 12 YIL SONRA FİNAL FOUR'DA!

Panathinaikos, Real Madrid'in ardından Final Four bileti alan ikinci takım olurken Ergin Ataman Panathinaikos'u 12 yıl aradan sonra Final Four'a taşıdı.

ERGİN ATAMAN: "BU YUMRUKLAR BÜTÜN AVRUPA'YA GELSİN!"

Ergin Ataman: "İnanılmaz bir atmosferle seriyi tekrar taşımayı başardık. Harika bir sezon geçirdik. Hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmedik. Her zaman kendimize, oyuncularımıza inandık. Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!"