Ergin Ataman tutuklanacak mı? Derbi sonrası Yunanistan karıştı

Yunanistan Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Olympiakos ile Panathinaikos arasıda oynanan derbi saha içinde ve dışında büyük olaylara sahne oldu. Ergin Ataman’ın Türkiye'ye küfreden Olympiakos tribünlerine tepkisi sonrası rakip yöneticilerden şok bir tutuklama çağrısı geldi.

Yunan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman’ın takımı, Yunanistan Basketbol Ligi play-off yarı finalinde ezeli rakip Olympiakos’a deplasmanda 91-83 mağlup oldu. Seride durum 1-1'e gelirken, maçın önüne geçen olaylar ülke gündemine oturdu.

"KİMSE BENİM ÜLKEME KÜFREDEMEZ"

Karşılaşmanın son dakikalarında hakem tarafından teknik faulle oyundan ihraç edilen Ataman, tribünlerden yükselen Türkiye’ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterdi. Maç sonu mikrofonlara konuşan deneyimli koç, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse benim ülkeme küfredemez," diyerek yaşananlara isyan etti. "İkinci teknik faulü bu yüzden aldım," sözleriyle ihraç gerekçesini de açıkladı.

"TUTUKLANSIN" ÇAĞRISI

Olayların ardından Olympiakos’un basketbol şubesi sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos, Ataman’ın canlı yayında Olympiakos taraftarına hakaret ettiğini öne sürerek, "Ataman tutuklanmalı" çağrısında bulundu. "Yabancı bir ülkede şiddeti körüklüyor, bu final serisi nasıl bitecek bilmiyorum" diyen Angelopoulos kardeşlerin açıklamaları Yunan kamuoyunda infiale yol açtı.

Final serisinde tansiyon yükselirken, hem saha içi rekabet hem de Ataman’ın durumu yakından izleniyor. Yunan basını ve sosyal medya, yaşanan gelişmeleri “kriz” olarak nitelendiriyor.