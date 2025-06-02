Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Basketbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ergin Ataman tutuklanacak mı? Derbi sonrası Yunanistan karıştı

Yunanistan Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Olympiakos ile Panathinaikos arasıda oynanan derbi saha içinde ve dışında büyük olaylara sahne oldu. Ergin Ataman’ın Türkiye'ye küfreden Olympiakos tribünlerine tepkisi sonrası rakip yöneticilerden şok bir tutuklama çağrısı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ergin Ataman tutuklanacak mı? Derbi sonrası Yunanistan karıştı
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 11:09

Yunan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman’ın takımı, Yunanistan Basketbol Ligi play-off yarı finalinde ezeli rakip Olympiakos’a deplasmanda 91-83 mağlup oldu. Seride durum 1-1'e gelirken, maçın önüne geçen olaylar ülke gündemine oturdu.

Ergin Ataman tutuklanacak mı? Derbi sonrası Yunanistan karıştı

"KİMSE BENİM ÜLKEME KÜFREDEMEZ"

Karşılaşmanın son dakikalarında hakem tarafından teknik faulle oyundan ihraç edilen Ataman, tribünlerden yükselen Türkiye’ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterdi. Maç sonu mikrofonlara konuşan deneyimli koç, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse benim ülkeme küfredemez," diyerek yaşananlara isyan etti. "İkinci teknik faulü bu yüzden aldım," sözleriyle ihraç gerekçesini de açıkladı.

Ergin Ataman tutuklanacak mı? Derbi sonrası Yunanistan karıştı

"TUTUKLANSIN" ÇAĞRISI

Olayların ardından Olympiakos’un basketbol şubesi sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos, Ataman’ın canlı yayında Olympiakos taraftarına hakaret ettiğini öne sürerek, "Ataman tutuklanmalı" çağrısında bulundu. "Yabancı bir ülkede şiddeti körüklüyor, bu final serisi nasıl bitecek bilmiyorum" diyen Angelopoulos kardeşlerin açıklamaları Yunan kamuoyunda infiale yol açtı.

Ergin Ataman tutuklanacak mı? Derbi sonrası Yunanistan karıştı

Final serisinde tansiyon yükselirken, hem saha içi rekabet hem de Ataman’ın durumu yakından izleniyor. Yunan basını ve sosyal medya, yaşanan gelişmeleri “kriz” olarak nitelendiriyor.

ETİKETLER
#tartışma
#tutuklama
#panathinaikos
#panathinaikos
#ergin ataman
#ergin ataman
#hakaret
#basketbol
#kriz
#olympiakos
#olympiakos
#derbi
#Yunanistan Basketbol Ligi
#Teknik Faul
#Basketbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.