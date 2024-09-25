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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! El işareti yaptı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:03
Ergin Ataman&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye derbi göndermesi! El işareti yaptı

Yunan basketbol takımı Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, bir kez daha Fenerbahçelileri kızdırdı. Ataman taraftarı olduğu Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası, hafta sonu futbolda oynanan derbiye el işareti ile gönderme yaparak Galatasaraylı taraftarları mest etti.

Beko Erkekler Basketbol​ Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray​, hazırlık maçında eski baş antrenörü Ergin Ataman​'ın çalıştırdığı Panathinaikos​'u evinde ağırladı. İki takım arasındaki karşılaşmaya, Ataman'ın yaptığı işaret damga vurdu.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! El işareti yaptı - 1. Resim

DERBİ​ SKORUNU HATIRLATTI

85-56 Panathinaikos üstünlüğü ile sona eren mücadelenin ardından tribünlerin sevgi gösterilerine karşılık veren Ataman, geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren  derbi maçı da unutmadı. Sarı-Kırmızılı taraftara dönerek elleriyle yaptığı işaretle 3-1'lik derbi skorunu hatırlatan Ataman, yıllardır didiştiği Fenerbahçeli taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! El işareti yaptı - 2. Resim

GALATASARAY FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Diğer yandan, maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı genel kurul üyesi olan Ergin Ataman'a, üye numarasının yer aldığı bir Galatasaray forması hediye etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ekin25 Eylül 2024 10:04

Bu Ergin Ataman be her zaman olay çıkartıyor değil mi yahu

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