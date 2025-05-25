Fenerbahçe Beko Eurolegaue şampiyonu olmak için sahada! Rakip Monaco

THY EuroLeague'de final karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco'yla karşılaşacak. Temsilcimiz kazanması durumunda 4. kez çıktığı THY Euroleague finalinde ikinci kez zafere ulaşmış olacak. Peki Monaco - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde büyük gün geldi çattı. Koç Saras Jasikevicius önderliğindeki Fenerbahçe Beko, bu kupayı ikinci kez müzesine götürmek için bugün Fransız ekibi Monaco ile final maçında kozlarını paylaşacak.

MONACO FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası TSİ 20.00'de başlayacak. Maç S SPort ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak. Canrlı yayına S SPort'un Youtube'dan kanalından da ulaşilabilecek.

FENERBAHÇE ERGİN ATAMAN’A GEÇİT VERMEDİ

Dörtlü Final’in açılış karşılaşmalarında her iki takım da Yunan temsilcilerini eleyerek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko, başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı Panathinaikos AKTOR’u 82-76 mağlup ederken; Monaco ise normal sezon lideri Olympiakos’u 78-68 yenerek final biletini aldı.

FENERBAHÇE’DEN BİR FİNAL DAHA

Jasikevicius'un öğrencileri, kulüp tarihindeki 4. EuroLeague finaline çıkmaya hazırlanıyor. 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen Dörtlü Final’de şampiyonluk kupasını kaldıran Fenerbahçe Beko, aradan geçen 8 yılın ardından yeniden Avrupa’nın zirvesine çıkmak istiyor. EuroLeague’de toplamda 7. kez Dörtlü Final deneyimi yaşayan temsilcimiz, 2016 ve 2018 yıllarında da final oynamış, bu finallerde sırasıyla CSKA Moskova ve Real Madrid’e kaybetmişti.

MONACO TARİH YAZIYOR

Fransa temsilcisi Monaco, kulüp tarihindeki ilk EuroLeague finaline çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o dönemi üçüncülükle tamamlamıştı. Normal sezonu 21 galibiyet, 13 yenilgi ile tamamlayan Monaco; play-off’ta güçlü rakibi Barcelona’yı 3-2’yle geçmeyi başardı. Dörtlü Final’de ise Olympiakos engelini aşarak finale ulaştı. Monaco, daha önce 2020-2021 sezonunda EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.