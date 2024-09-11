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Fenerbahçe Beko Khem Birch ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 18:13 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:17
Fenerbahçe Beko Khem Birch ile anlaştı!

EuroLeague takımı Fenerbahçe Beko, Girona forması giyen Khem Birch ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

EuroLeague'nin iddialı takımlarından Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Khem Birch'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Birch en son İspanyol takımı Girona'da forma giymişti.

Orlando Magic Waive Khem Birch | NBA.com

KHEM BIRCH'ÜN KARNESİ

NBA 2014 draftında seçilmemesine rağmen Miami Heat'le sözleşme imzalayan Khem Birch, 2014/15 sezonunu NBA G-League takımlarından Sioux Falls Skyforce'da geçirdi.

Ertesi sezon Uşak Sportif'le anlaşayan Kanadalı basketbolcu, Avrupa'da Olympiakos ve Girona'da da oynadı.

Birch, NBA'de Orlando Magic ve Toronto Raptors formalarını giydi.

Kaynak: tgrthaber.com
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