Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72'lik skorla geçti!

01 Kasım 2024 23:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 23:17

EuroLeague'in 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72'lik skorla mağlup etti.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Partizan maçında bir araya geldi!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Partizan maçında bir araya geldi!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım tekrar bir araya geliyor!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım tekrar bir araya geliyor!

Fenerbahçe Beko​, EuroLeague​'in 7'nci haftasında Partizan​ ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında parkeden 89-72 galip ayrıldı.

AZİZ YILDIRIM​'A SEVGİ SELİ

İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün efsane başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi.

Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.