Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72'lik skorla geçti!
EuroLeague'in 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7'nci haftasında Partizan ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında parkeden 89-72 galip ayrıldı.
AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ SELİ
İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün efsane başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi.
Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.