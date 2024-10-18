Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'ı kadrosuna kattı

18 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 13:06

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Skylar Mays ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe​ Erkek Basketbol​ Takımı, guard pozisyonunda oynayan ABD​'li oyuncu Skylar Mays'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Konuya ilişkin sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA​ ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" denildi.



27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.