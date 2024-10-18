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Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'ı kadrosuna kattı

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 13:06
Fenerbahçe Beko, Skylar Mays&#039;ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Skylar Mays ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe​ Erkek Basketbol​ Takımı, guard pozisyonunda oynayan ABD​'li oyuncu Skylar Mays'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Konuya ilişkin sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA​ ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" denildi.

27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'ı kadrosuna kattı - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçebasketbolnbaabd

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