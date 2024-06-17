Fenerbahçe Beko'dan ayrılan yıldız basketbolcu Nick Calathes yeni takımı Monaco'ya imzayı attı

17 Haziran 2024 20:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 20:45

Fransız kulüp Monaco, Nick Calathes'le anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tecrübeli oyun kurucuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "AS Monaco, önümüzdeki iki sezon için Nick Calathes'le anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE BEKO TEŞEKKÜR EDEREK VEDALAŞMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüpten daha önce sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Nick Calathes'le yolların ayrıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.