Fenerbahçe Beko'dan Onuralp Bitim harekatı!

05 Kasım 2024 18:50 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:53

NBA takımlarından Chicago Bulls tarafından serbest duruma getirilen oyun kurucu milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'in yeni adresi merak edilirken Milli yıldız, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Fenerbahçe Beko bu transferde bir adım öne çıkıyor.

NBA ekibi Chicago Bulls'un serbest bıraktığı Milli yıldız Onuralp Bitim'in yeni durağı neresi olacak diye beklenirken ortaya Fenerbahçe Beko iddiası atıldı.

ANLAŞMA TAMAM

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı. Transfer için anlaşma sağlanmasının ardından Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'i Bayern Münih'e kiralamak için görüşmelere başladı.

Ayrıca Anadolu Efes ve Olimpia Milano'nun da Milli basketbolcu ile ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyordu.