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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransa basınında! 'Sert, acımasız, saldırgan'

Fransız basını, Fenerbahçe'nin şampiyonluk zaferini "Korkunç İstanbul savunması" başlığıyla duyurdu; Monaco'yu sahadan silen temsilcimizin savunması sert, acımasız ve saldırgan olarak tanımlandı. İşte o değerlendirme...

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Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransa basınında! 'Sert, acımasız, saldırgan'
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 14:22

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Euroleague final maçında Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Türkiye'ye bir büyük gurur daha yaşattı. 2017 yılında finalde Rus ekibi CSKA'yı dize getirerek ilk kez Euroleague'de zafere ulaşan temsilcimiz tarihinde ikinci Euroleague şampiyonluğunu Birleşik Arap Emerlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nde elde etmiş oldu.

Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransa basınında! 'Sert, acımasız, saldırgan'

FRANSA KARALAR BAĞLADI

Diğer yandan ilk Euroleague finalini oynayan Monaco cephesi büyük hayal kırıklığına uğrarken Fransız basını da yenilgiyi Fenerbahçe'nin agresif savunmasına bağladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Figaro'da karşılaşmaya ilişkin yapılan değerlendirmede Fenerbahçe Beko'nun maçın ilk birkaç dakikasının ardından amansız bir "Türk savunması" yaptığını belirtti. "Korkunç İstanbul savunması" başlığına yer verilen haberde dikkat çeken şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransa basınında! 'Sert, acımasız, saldırgan'

FENERBAHÇE DENEYİMİNİ YANSITTI

"İstanbul’un sertliği, acımasızlığı, saldırganlığı ASM’yi boğdu. Cuma günü Olympiakos'a karşı oynanan yarı final maçında (78-68) parlayan oyun kurucu Mike ve Monaco'nun diğer yetenekli oyuncuları rakiplerinin güçlü fiziksel etkisi karşısında ezildi. Bu finalde 19 sayıyla ayakta kalmayı başaran Alpha Diallo ve arkadaşları tamamen susturuldu. Tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, büyük organizasyonlardaki deneyimini de sahaya yansıtmış oldu."

ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#thy euroleague
#final four
#Basketbol
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