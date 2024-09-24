Fenerbahçe Bursaspor'u 107-66’lık skorla devirdi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Eylül 2024 21:12 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 21:18
Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor'u 107-66 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Wade Baldwin 16 sayı kaydetmeyi başardı.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında yedinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, mücadeleden 41 sayı farkla 107-66 galip ayrıldı.
İLK YARI 51-34 BİTTİ
Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz gün vefat eden eski basketbolcu Asım Pars için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 51-34 üstün tamamlarken, maçı da 107-66'lık skorla kazandı.
Ev sahibinde Wade Baldwin 16, Boban Marjanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayı kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı