Fenerbahçe Beko evinde kaybetti seri son maça taşındı!

03 May 2024 22:44 - Güncelleme : 03 May 2024 22:52

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk etti.

Sarı-lacivertliler son anları büyük heyecana sahne olan maçı 62-65 kaybetti ve seride durum 2-2 oldu.

Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan taraf Final Four'a yükselecek.

KULÜBÜN KURULUŞUNUN 117. YILI KUTLANDI

Maçın 3 Mayıs tarihine gelmesi sebebiyle seremoni öncesi Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe'yi ziyaretinin 106., kulübün kuruluşunun da 117. yılı kutlandı.

Yapılan anonsun ardından salonda marşlar çalındı. Minik çocuklar da parkeye 'Mutlu yıllar dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe' yazılı pankartla çıktı

İlk 5'in açıklandığı sırada da üzerinde 'Road To Berlin' yazısı yer alan dev bir pankart ile elinde bilet olan bir insan silueti tribünde açıldı.

FUTBOLCULAR MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşmasına Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları da destek verdi. Edin Dzeko, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde tribünden maçı takip etti.