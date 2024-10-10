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Fenerbahçe, Villeneuve'yi 29 sayı farkla yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 00:22 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 00:23
Fenerbahçe, Villeneuve&#039;yi 29 sayı farkla yendi!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Fransa'nın Villeneuve ekibini 81-52'lik skorla mağlup etti.

Basketbol​ FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Opet​, deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yendi.

Son iki yılın Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı.

SAYILAR

Villeneuve d'Ascq LM: Bone 2, Foppossi 11, Leite 14, Slonjsak 10, Turcinovic 4, Causeur 2, Gueye 9, Kouadio, Le Guen

Fenerbahçe Opet: Williams 9, Sevgi Uzun 3, Badiane 6, Allemand 8, Meesseman 20, Atkins 10, Olcay Çakır Turgut 1, Charles 18, Lekovic, Milic, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 19-25

Devre: 25-49

3. Periyot: 42-62

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Kaynak: tgrthaber.com
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Canım10 Ekim 2024 00:26

Çılgın bir galibiyet olmuş yani Beşiktaş da olsa bu kadar güzel kazanılması neşe verici Canım kızlar çok iyi oynuyolar umarım üstüne gitmeye devam ederler

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