Fenerbahçe, Villeneuve'yi 29 sayı farkla yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 00:22 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 00:23
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Fransa'nın Villeneuve ekibini 81-52'lik skorla mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yendi.
Son iki yılın Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı.
SAYILAR
Villeneuve d'Ascq LM: Bone 2, Foppossi 11, Leite 14, Slonjsak 10, Turcinovic 4, Causeur 2, Gueye 9, Kouadio, Le Guen
Fenerbahçe Opet: Williams 9, Sevgi Uzun 3, Badiane 6, Allemand 8, Meesseman 20, Atkins 10, Olcay Çakır Turgut 1, Charles 18, Lekovic, Milic, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek
1. Periyot: 19-25
Devre: 25-49
3. Periyot: 42-62
Kaynak: tgrthaber.com
Çılgın bir galibiyet olmuş yani Beşiktaş da olsa bu kadar güzel kazanılması neşe verici Canım kızlar çok iyi oynuyolar umarım üstüne gitmeye devam ederler