Fenerbahçe'den bir transferi daha! Resmen duyurdular!

11 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:14

Fenerbahçe Beko, Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattı açıkladı. Transfere ilişkin detayları kulüben resmi sitesinden duyuruldu.

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, kadrosunu önemli bir isimle takviye etti. Sarı-lacivertli takım Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Beko' transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona'nın formasını giyen Kanadalı pivot Khem Birch (2.06, 1992) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

SAYI ORTALAMASI 8.7

2017 yılından 2023 yılına kadar Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Orlando Magic ve Toronto Raptors gibi takımlarda forma giyen Khem Birch, geçen sezonu ise İspanya ACB Ligi takımı Basquet Girona'da geçirdi. Girona ile 12 maça çıkıp 22.8 dakika ortalama süre alan Birch, 8.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları tutturdu.