Fenerbahçe'den dev transfer! Boban Marjanovic resmen açıklandı

18 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:46

Fenerbahçe Beko, 2015 yılından beri NBA'de forma giyen 2.24'lük Sırp pivot Boban Marjanovic’i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko​ Erkek Basketbol Takımı, 2015 yılından bu yana NBA’de boy gösteren ve son olarak Houston Rockets forması giyen 2.24'lük Sırp pivot Boban Marjanovic ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Boban Marjanovic’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

BOBAN MARJANOVİC KİMDİR?

15 Ağustos 1988 tarihinde Boljevac, Sırbistan’da dünyaya gelen 2.24 boyundaki oyuncu, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

Genç yaşlarda uzun boyunun etkisiyle dikkat çeken Boban, basketbol kariyerine ülkesinin ekiplerinden Hemofarm’da başladı. 2006-2010 yılları arasında bu takımın formasını giyen Sırp oyuncu, 2010 yazında, sezona Dusko Vujosevic yönetiminde giren CSKA Moskova ile sözleşme imzaladıktan sonra 2013 yazında dek sırasıyla Zalgiris Kaunas, Nizhny Novgorod, Radnicki ve Mega Vizura formaları giydi.

2015 YILINDA EUROLEAGUE'DE EN İYİ 5'e SEÇİLDİ

2013 yılının Temmuz ayında ülkesinin takımlarından Kızılyıldız ile anlaşan Boban, çıkış sezonlarını da burada yaşadı. Durdurulamaz fiziğiyle özellikle 2014-15 sezonunda çember altını domine eden Marjanovic, EuroLeague’de sezonu 16.6 sayı, 10.7 ribaund, , 0.9 blok ve 25.7 verimlilik puanı ortalamaları ile noktaladı. Boban Marjanovic, bu performansıyla 2014-15 sezonunda EuroLeague’nin en iyi beşinde yer aldı. Boban, aynı zamanda bu sezonu EuroLeague’de ribaund lideri olarak bitirdi.

2015 yazında Avrupa kariyerini noktalayarak NBA​ organizasyonunun yolunu tutan Boban, bu süre zarfında Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları yaşarken, ülkesinin ve Avrupa basketbolunun en dominant uzunlarından biri haline geldi.

2015 yazında San Antonio Spurs ile NBA macerasına başlayan Marjanovic, 2024 yazına dek sırasıyla Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets formaları giydi. NBA kariyerinde 362 maça çıkan başarılı pivot, 5.5 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları tutturdu.

EN UZUN OYUNCULAR ARASINDA YER ALIYOR

Avrupa basketbolunda ve NBA’de günümüze dek forma giymiş en uzun oyunculardan biri olan Boban Marjanovic, bu artısını oyununa yansıtarak son yılların en dominant oyuncularından biri olarak adını hafızalara kazıdı.

Boban, aynı zamanda kendi ülkesini alt yaş gruplarında ve A Takım seviyesinde birçok kez temsil etti. Marjanovic, ülkesinin U19 takımıyla 2007 Dünya Kupası şampiyonluğu, U20 takımıyla da 2008 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2011 ve 2017 Avrupa Şampiyonalarında Sırbistan A Milli Takımı forması giyen Boban, 2017’de gümüş madalya ile ülkesine döndü. Deneyimli pivot, 2019 Dünya Kupası’nda da ülkesini temsil etmişti.