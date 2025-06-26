Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer! Şampiyonluk sonrası resmen bitti

Fenerbahçe Beko formasıyla şampiyonluğa ulaşan Errick McCollum, yeni sezon için eski takımı Galatasaray ile yeniden anlaştı sağladı.

Basketbolda sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollarını ayırırken tecrübeli basketbolcunun yeni sezon için forma giyeceği takım belli oldu. ABD'li şutör guard eski takımı Galatasaray NEF ile bir kez anlaşmaya vardı.

ERRICK MCCOLLUM 3. KEZ GALATASARAY'DA

Eurohoops'ta yer haberine göre Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giydi.

Deneyimli isim, Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.