FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

19 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:02

Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

TOFAŞ A GRUBUNDA

TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Lowen Braunschweig (Almanya) ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) -Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

BURSASPOR B GRUBUNDA

Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak.

ALİAĞA PETKİM D GRUBUNDA

İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz)-Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda mücadele edecek.

İLK SIRAYI ALAN TAKIMLAR İKİNCİ TURA YÜKSELECEK

Kupada 10 grupta 40 takımın yer alacağı normal sezonda, gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek.

Gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak.

Eleme maçları 24-27 Eylül'de, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.