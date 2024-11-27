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FIBA Kadınlar Euroleague'de ÇBK Mersin Olympiakos'u 29 farkla geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Kasım 2024 21:33 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 21:37
FIBA Kadınlar Euroleague&#039;de ÇBK Mersin Olympiakos&#039;u 29 farkla geçti!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos​'u 87-58 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Euroleague'de ÇBK Mersin Olympiakos'u 29 farkla geçti! - 1. Resim

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Veronika Oberlova (Slovakya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivan Mjalkovski (Kuzey Makedonya)

ÇBK Mersin: Regan Magarity 10, Marine Fauthoux 8, Derin Yaya 2, Iliana Rupert 16, Karlie Samuelson 2, Natasha Howard 11, Asena Yalçın 3, Yvonne Anderson 10, Kayla Bonica Thompton 4, Maria Araujo 14, Sinem Ataş 2, Sevval Akalan 5

Olympiakos: Merritt Hempe 9, Ivana Raca 2, Kyra Lambert 14, Eleanna Christinaki 20, Evgenia Kollatou, Eleni Pilkouta 1, Eleni Syrra 1, Zafeirenia Karlafti 9, Ioanna Diela 2

FIBA Kadınlar Euroleague'de ÇBK Mersin Olympiakos'u 29 farkla geçti! - 2. Resim

1. Periyot: 20-14 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 38-30 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 65-42 (ÇBK Mersin lehine)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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