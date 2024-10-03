FIBA Kadınlar Süper Kupası, Fenerbahçe Opet'in!

03 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:01

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa final maçında Beşiktaş'ı 79-63 yenerek kupayı kazanmayı başardı.

FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kupa için karşılaştı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 79-63'lük skorla mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

ÇEYREK SONUÇLARI

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe 16-16 Beşiktaş

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 33-37 Beşiktaş

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe 55-51 Beşiktaş

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 79-63 Beşiktaş

Fenerbahçe'de Sevgi Uzun 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta ise Khaalia Hillsman 18 sayıyla oyndı. Sarı-lacivertlilerde Gabby Williams 11 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi.