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 | Suat Vilgen

Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir

Final Four heyecanı öncesi VIP bilet vaadiyle onlarca kişi dolandırıldı. Aralarında Fenerbahçe Beko taraftarlarının da bulunduğu iddia edilen mağdurlar, 500 bin euroyu bulan büyük bir vurgunun kurbanı oldu. Gazeteci kılığında sahte bilet satan dolandırıcı kadın yakalandı ancak paralar ortada yok!

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Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 11:25

Birleşik Arap Emirlikleri'nin(BAE) başkenti Abu Dabi'de yarın başlayacak THY EuroleagueFinal Four öncesi büyük bir dolandırıcılık skandalı patlak verdi. Aralarında Fenerbahçe taraftarlarının da bulunabileceği onlarca kişi, sahte bilet vaadiyle kandırıldı. Şüpheli kadının, VIP Final Four biletleri vaat ederek onlarca kişiden yaklaşık 500 bin euro topladığı ortaya çıktı.

Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir

İŞ İNSANLARINI HEDEF ALDI

tgrtnaber.com'un edindiği bilgilere göre dolandırıcılık olayının merkezindeki kadın, kendisini eski bir gazeteci ve halkla ilişkiler uzmanı olarak tanıttı. Kudüs Patrikhanesi’yle bağlantısı olduğunu iddia eden kadın, iş insanlarına Abu Dabi’deki Final Four için özel bir organizasyon düzenlediğini söyleyerek VIP bilet ve seyahat paketi satışı yaptı. Talep edilen ücret kişi başı 5.000 ila 20.000 euro arasındaydı. Paraları aldıktan sonra ise ortadan kayboldu.

Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir

MAĞDURLAR ORGANİZE OLUP YAKALATTI AMA...

Dolandırılan kişiler, kadına ulaşamayınca sosyal medyada örgütlendi. Bir grup mağdur, sahte bir seyahat teklifiyle kadını ofis randevusuna çağırdı. Görüşme sırasında sinirler gerildi. Kadın, parasının kalmadığını iddia ederek suçun sevgilisi ya da sözde Abu Dabi'deki organizatör tarafından işlenmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak mağdurlar ikna olmadı.

Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir

TOPLAM ZARAR 500.000 EURO CİVARINDA

Şu ana kadar 30’dan fazla kişinin mağdur olduğu belirtiliyor ancak gerçek sayı çok daha yüksek olabilir. Bazı kaynaklar, toplam zararın 500 bin euroyu bulabileceğini ifade ediyor. Olayın mahkemeye taşınacağı bildirildi.

Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir

FENERBAHÇE TARAFTARLARI DA LİSTEDE OLABİLİR

Dolandırıcılık ağına düşenler arasında Türkiye’den, özellikle Final Four’da Fenerbahçe Beko'yu desteklemek isteyen taraftarların da bulunabileceği iddia ediliyor. Henüz Türkiye’den resmi bir şikayet gelmese de, benzer mağduriyetlerin yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Final Four öncesi bilet vurgunu skandalı! Fenerbahçe taraftarları da mağdur edilmiş olabilir
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AYNI KADIN GEÇMİŞTE DE DOLANDIRMIŞ

Kadının sadece bu olayla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. 2023’te Tayland’a yılbaşı seyahati organize ettiğini söyleyerek başka bir kadını 5.600 euro dolandırdığı da kayıtlara geçti. O mağdur da dolandırıldığını sosyal medya yorumlarından fark etmiş. Şu anda şikayetçi sayısı 25’i geçmiş durumda ve toplam zarar 90 bin euroyu aşmış.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, Final Four gibi uluslararası organizasyonlar için sadece kulüp, federasyon ya da tanınmış bilet satış platformları üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlatarak taraftarları uyardı. Mağdurların sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague Final Four Fenerabahçe - Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Abu Dabi'de oyneanacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Organizasyonda 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.
ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#birleşik arap emirlikleri
#thy euroleague
#final four
#abu dabi
#sahte bilet
#Basketbol
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