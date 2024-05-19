Galatasaray basketbolda da kaybetti! Pınar Karşıyaka yarı finalde

19 May 2024 23:35 - Güncelleme : 19 May 2024 23:39

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin 3. maçında Galatasaray Ekmas ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Pınar Karşıyaka, ilk 5'te yer alan tüm oyuncularının sayı ürettiği müsabakaya 16-0'lık seriyle başladı. Galatasaray Ekmas'ın ilk basketini 6. dakika içinde Prepelic'le bulduğu periyodun son dakikasına 23-9 önde giren ev sahibi ekip periyodu 25-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 21 sayıya (33-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 23 sayı farkla 40-17 önde geçti. Galatasaray Ekmas'ın 9-0'lık seri bulduğu dönemde son 3 dakikaya 41-27 üstün giren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-35 önde gitti.

PINAR KARŞIYAKA YARI FİNALDE

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip 25. dakikasını 59-46 önde geçtiği periyodu 75-59 üstün tamamladı.

Son periyotta 35. dakika içinde farkı 7 sayıya (81-74) indiren rakibi karşısında son 5 dakikaya 83-75 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 97-82 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka bu galibiyetle yarı finale yükseldi ve Anadolu Efes ile eşleşti.

SALONUN BİR KISMI BOŞALTILDI

Bitime 4 dakika 33 saniye kala 5 faul alan Buğrahan Tuncer'le tribünler arasında yaşanan diyaloğun ardından 3. anonsu yaptıran maçın hakemleri soyunma odasına gitti.

Galatasaray Ekmas benchinin arkasındaki ve pota arkasındaki tribünlerin boşaltılmasın ardından müsabakaya yaklaşık 40 dakika sonra devam edildi.