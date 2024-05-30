Galatasaray, David Efianayi ile anlaşmaya vardı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 13:24 - Güncelleme : 30 May 2024 13:29
Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkim’de forma giyen Amerikalı oyun kurucu David Efianayi ile anlaşmaya vardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off' turunda Pınar Karşıyaka'ya elenen Galatasaray Ekmas, yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
DAVİD EFİANAYİ GALATASARAY'DA
Sports Digitale'da yer alan habere göre; Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkim’de forma giyen ABD'li skorer oyuncu David Efianayi ile anlaşmaya vardı.
Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
19 SAYI, 3 ASİST, 2 RİBAUND
Aliağa Petkimspor'un play-off'a kalmasında büyük pay sahibi olan David Efianayi, sezonu 19.0 sayı, 3.8 asist, 2.6 ribaund ortalamasıyla tamamladı.
ABD'li oyun kurucu, normal sezonunun öne çıkan oyuncuları arasında yer almıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr