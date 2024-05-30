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Galatasaray, David Efianayi ile anlaşmaya vardı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 13:24 - Güncelleme : 30 May 2024 13:29
Galatasaray, David Efianayi ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkim’de forma giyen Amerikalı oyun kurucu David Efianayi ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off' turunda Pınar Karşıyaka'ya elenen Galatasaray Ekmas, yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

DAVİD EFİANAYİ GALATASARAY'DA

Sports Digitale'da yer alan habere göre; Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkim’de forma giyen ABD'li skorer oyuncu David Efianayi ile anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

19 SAYI, 3 ASİST, 2 RİBAUND

Aliağa Petkimspor'un play-off'a kalmasında büyük pay sahibi olan David Efianayi, sezonu 19.0 sayı, 3.8 asist, 2.6 ribaund ortalamasıyla tamamladı.

ABD'li oyun kurucu, normal sezonunun öne çıkan oyuncuları arasında yer almıştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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