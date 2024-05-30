Galatasaray, David Efianayi ile anlaşmaya vardı

30 May 2024 13:24 - Güncelleme : 30 May 2024 13:29

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off' turunda Pınar Karşıyaka'ya elenen Galatasaray Ekmas, yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

DAVİD EFİANAYİ GALATASARAY'DA

Sports Digitale'da yer alan habere göre; Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkim’de forma giyen ABD'li skorer oyuncu David Efianayi ile anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

19 SAYI, 3 ASİST, 2 RİBAUND

Aliağa Petkimspor'un play-off'a kalmasında büyük pay sahibi olan David Efianayi, sezonu 19.0 sayı, 3.8 asist, 2.6 ribaund ortalamasıyla tamamladı.

ABD'li oyun kurucu, normal sezonunun öne çıkan oyuncuları arasında yer almıştı.