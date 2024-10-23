Tgrt Haber
Haberler>Basketbol>Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Promitheas'ı 79-75 mağlup etti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Promitheas'ı 79-75 mağlup etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 22:33 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 22:47
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Promitheas&#039;ı 79-75 mağlup etti!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Promitheas takımını 79-75 yendi.

Galatasaray​ Erkek Basketbol​ Takımı, Şampiyonlar Ligi​ D Grubu 3. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımını 79-75 yendi.

Salon: Dimitris Tofalos Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Promitheas: Walker 25, Lountzis 7, Chrysikopoulas 8, Iwundu 17, Williams 2, Perry 3, Bazinas, Kenny Williams, Lagios, Hernandez 11, Varnado 2

Galatasaray: Livingston 17, Cummings 21, Blumbergs 13, Palmer 4, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Samet Geyik, Izundu 3, Buğrahan Tuncer, Göksenin Köksal

1. periyot: 17-19

Devre: 38-40

3. periyot: 48-61

Kaynak: tgrthaber.com
galatasarayşampiyonlar ligibasketbol

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...