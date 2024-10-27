Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 yendi!

27 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:15

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol​ Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray​ ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında parkeden 84-78 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray galibiyet sayısını 2'ye yükseltti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise henüz galibiyetle tanışamadı.