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Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:15
Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket&#039;i 84-78 yendi!

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol​ Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray​ ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında parkeden 84-78 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray galibiyet sayısını 2'ye yükseltti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise henüz galibiyetle tanışamadı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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