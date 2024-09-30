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Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 23:53 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:54
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki ilk maçına çıkacak!

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia ile karşılaşacak.

Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya konuk olacak.

İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK

Murcia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Organizasyona ilk kez katılan Manisa ekibi, H Grubu'nda UCAM Murcia'nın yanı sıra Peristeri (Yunanistan) ve FMP Belgrad (Sırbistan) ile mücadele edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com

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Caner30 Eylül 2024 23:57

Maçı izlemek için sabırsızlanıyorum Manisa Basket'in iyi bir performans göstermesini çok isterim

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