Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 23:53 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:54
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia ile karşılaşacak.
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya konuk olacak.
İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK
Murcia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Organizasyona ilk kez katılan Manisa ekibi, H Grubu'nda UCAM Murcia'nın yanı sıra Peristeri (Yunanistan) ve FMP Belgrad (Sırbistan) ile mücadele edecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Maçı izlemek için sabırsızlanıyorum Manisa Basket'in iyi bir performans göstermesini çok isterim