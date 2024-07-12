NBA'den 11 yıllık tarihi yayın hakları anlaşması
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 23:33 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 23:34
NBA yönetimi, ligin yayın hakları için 11 yıllık anlaşmaya vardı. Birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 76 milyar dolar olduğu belirtildi.
Boston Celtics'in şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından NBA'de yeni Yayın Hakları için lig yönetimi rekor bir teklif aldı.
11 YILLIK ANLAŞMA
Ahtletic'te yer alan haberde birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin 76 milyar dolar ve 11 yıllık olduğu belirtildi.
Bu anlaşma, lig tarihi için sözleşme uzunluğu ve değer açısından rekor olacak. Bir önceki anlaşma, 2.6 milyar dolar karşılığında tamamlanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com