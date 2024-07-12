NBA'den 11 yıllık tarihi yayın hakları anlaşması

12 Temmuz 2024 23:33 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 23:34

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Wimbledon'da finalin adı belli oldu! Alcaraz ile Djokovic karşılaşacak

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Boston Celtics'in şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından NBA'de yeni Yayın Hakları için lig yönetimi rekor bir teklif aldı.

11 YILLIK ANLAŞMA

Ahtletic'te yer alan haberde birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin 76 milyar dolar ve 11 yıllık olduğu belirtildi.

Bu anlaşma, lig tarihi için sözleşme uzunluğu ve değer açısından rekor olacak. Bir önceki anlaşma, 2.6 milyar dolar karşılığında tamamlanmıştı.