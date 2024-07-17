Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'ı bırakmıyor! 4 yıl daha devam

17 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:37

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, geçtiğimiz sezon takımın başında önemli başarılara imza atan Türk başantrenör Ergin Ataman'la uzun süre devam etmek istediklerini kaydetti.

"ERGİN ATAMAN'I 5 YIL TUTMAMIZ GEREKİR"

Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra, Maestro'yu (Ergin Ataman) da bu 5 yılık süre boyunca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Yunan basını, Giannakopoulos'un bu paylaşımını, Ataman'ın sözleşmesinin uzatılacağı şeklinde yorumladı.

SEZONU 2 KUPAYLA TAMAMLADI

Ataman, Panathinaikos'taki ilk sezonunu 2 kupa ile tamamladı. Yunan ekibi, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i yenerek kupayı kazanmış, Yunanistan Ligi'nde de iki yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.

ERGİN ATAMAN: "2025 FİNALİNE HAZIR OLUN"

Ergin Ataman, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun" notunu yazdı.