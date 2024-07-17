Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'ı bırakmıyor! 4 yıl daha devam
Panathinaikos ile ilk yılında Yunanistan'da ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa uzanan Ergin Ataman, kariyerini Yunan ekibinde sürdürmeye devam edecek. Yunan ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos taraftarlarına müjdeyi verdi.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, geçtiğimiz sezon takımın başında önemli başarılara imza atan Türk başantrenör Ergin Ataman'la uzun süre devam etmek istediklerini kaydetti.
"ERGİN ATAMAN'I 5 YIL TUTMAMIZ GEREKİR"
Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra, Maestro'yu (Ergin Ataman) da bu 5 yılık süre boyunca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Yunan basını, Giannakopoulos'un bu paylaşımını, Ataman'ın sözleşmesinin uzatılacağı şeklinde yorumladı.
SEZONU 2 KUPAYLA TAMAMLADI
Ataman, Panathinaikos'taki ilk sezonunu 2 kupa ile tamamladı. Yunan ekibi, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i yenerek kupayı kazanmış, Yunanistan Ligi'nde de iki yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.
ERGİN ATAMAN: "2025 FİNALİNE HAZIR OLUN"
Ergin Ataman, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun" notunu yazdı.