Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın MVP'si LeBron James'in altın rengi ayakkabıları gündem oldu

11 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:37

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finalde ABD, ev sahibi Fransa’yı 98-87 yenerek üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

MVP ÖDÜLÜ LEBRON JAMES'E GİTTİ

Turnuvanın sonuna gelinmesiyle birlikte MVP ödülü de sahibini buldu. Paris 2024’te MVP ödülünün sahibi ABD’nin 39 yaşındaki süperstarı LeBron James oldu.

14.2 SAYI - 8.5 ASİST - 6.8 RİBAUND

LeBron James, Olimpiyat Oyunları’nda 14.2 sayı - 8.5 asist ve 6.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

LeBron James finalde Fransa karşısında ise 14 sayı - 10 asist - 6 ribaund - 2 top çalma ile mücadele etmişti.

ALTIN RENGİ AYAKKABI GÜNDEM OLDU

ABD'nin Fransa'yı yendiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol finalinde, LeBron James'in giydiği ayakkabılar dikkat çekti.

Dünyaca ünlü ABDli basketbolcunun final maçında giydiği altın rengi ayakkabılar sosyal medyada gündem oldu.

ALTIN KAPLAMA MI?

LeBron James'in giydiği ayakkabıların gerçek altın olup olmadığı merak konusu oldu.

Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce mesaj paylaşılırken ayakkabıların altın kaplama olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı.