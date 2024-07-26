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Real Madrid, efsanesi Sergio Llull ile 1 yıllık sözleşme yeniledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 00:02 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 00:08
Real Madrid, efsanesi Sergio Llull ile 1 yıllık sözleşme yeniledi!

Real Madrid, kulübün efsane basketbolcusu Sergio Llull'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı. Madrid ekibinden yapılan açıklamaya göre deneyimli oyuncunun kontratı 2025'e kadar uzatıldı.

Real Madrid, kulübün efsane basketbolcusu Sergio Llull'ün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Real Madrid, 2007 yılından beri takımda yer alan İspanyol basketbolcu Sergio Llull'ün sözleşmesini uzattı. İspanyol takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, Llull'ün sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Real Madrid, Sergio Llull'ün sözleşmesini yeniledi

MADRİD KARNESİ

36 yaşındaki basketbolcu, Madrid ekibi ile geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de final oynarken, 7.9 sayı, 2.0 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Deneyimli basketbolcu, Madrid kariyerinde 28 kupa kazanırken, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında da Euroleague'de mutlu sona ulaştı.

Sergio Llull, Real Madrid ile 1083 müsabakada görev aldı ve kulüp tarihinde en çok karşılaşmaya çıkan basketbolcu konumunda bulunuyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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