Samsunspor Basketbol takımı ligden çekildi!

16 Ağustos 2024 19:39 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 19:44

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde rekabet eden Samsunspor Basketbol Takımı, gerekli bütçeyi sağlayamadıkları için bu sene lige katılmama kararı aldıklarını bildirdi.

Süper Lig’den geçen yıl düşen Samsunspor Basketbol Takımı, bir süredir sponsor arayışlarına devam ediyordu.

"YETERLİ TESİS VE KAYNAK OLMADIĞI SÜRECE..."

Bugün kulüp tarafından yapılan açıklamada lige katılmama kararı alındığı belirtilirken, açıklamanın tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

“1 Ağustos tarihinde kulübümüz tarafından Samsunspor Basketbol takımımızın geleceğini planlayabilmek amacıyla yaptığımız çağrı ne yazık ki şehrimizin önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından karşılık bulmamıştır. Yönetim kurulumuz ve camiamız olarak görüyoruz ki yeterli tesis ve kaynak olmadığı sürece günümüz koşullarında spor organizasyonlarının sürdürülebilir olması mümkün değildir.

Bu şartlarda; katılım bedelini ödememize rağmen katılmak ve mücadele etmek için gerekli bütçenin sağlanamaması sebebi ile bu sezon lige katılamayacağımızı derin bir üzüntüyle şehrimize açıklıyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan Büyük Samsunspor Taraftarına ve Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Spor kamuoyuna duyurulur.”