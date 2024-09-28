Sarunas Jasikevicius basın toplantısında konuştu! 'Çok iyi bir rakibimiz var'

28 Eylül 2024 21:07 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 21:09

Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko​ Başantrenörü Sarunas Jasikevicius​ ile Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes​ maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Basketbol camiasının böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Çok iyi bir karşılaşma olacak. Çok iyi bir rakibimiz var. Kadrolarını oldukça değiştirdiler. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bizim için de sezonun başında nerede olduğumuzu görmek açısından değerli bir karşılaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da "Eski adıyla Abdi İpekçi'ye gelmek bizim için heyecan verici. Salon çok güzel olmuş. Sezon boyunca harika bir atmosfer olacağı kesin. Yarın iki taraf için de hedef sezona iyi başlamak olacaktır. İyi hazırlandık. Sezonun henüz başı, doğrular, hatalar olacaktır. Kupayı kazanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Bütün takımlara ve Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.