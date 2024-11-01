Shane Larkin tekrar A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda!

01 Kasım 2024 22:23 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 22:25

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, oyun kurucu Shane Larkin'in milli formaya geri döndüğünü açıkladı.

Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin​'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'na geri döndüğü iddia edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman​'ın bu kararı açıkladığı belirtildi.

"BİZİMLE OLACAĞINA İNANIYORUM"

Off The RECourt programında konuşan Ergin Ataman, "Shane’in Türk basketboluna yardım etmek istediğini biliyorum. Geçen yıl olanlar yüzünden ilk başta biraz tereddütü vardı ama sonrasında çok nazik davrandı ve birbirimizi iyi anladık. Şimdi, Shane’in de bizimle olacağına inanıyorum. Ayrıca, gerektiğinde Scottie Wilbekin’in de hazır olacağını ve oynayacağına inanıyorum.” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu​ yaşanan problemlerden dolayı Shane Larkin ve Scotti Wilbekin'in yerli statüsünü kaldırmıştı.