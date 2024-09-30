Son Dakika | Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanacak!

30 Eylül 2024 18:50 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:54

Son Dakika haberine göre Beşiktaş Fibabanka, İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i misafir edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta karşılaşmasının İstanbul'da oynanacağı bildirildi.

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Son dakika haberine göre Beşiktaş​'ın BKT Avrupa Kupası 3. hafta karşılaşmasında İsrail takımı Hapoel Shlomo Tel Aviv ile oynayacağı maç İstanbul​'da oynanacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT Avrupa Kupası turnuvasının organizatörü Avrupa Ligi yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası 3. hafta müsabakasının Sırbistan’da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul’da oynanmasına karar vermiştir." sözlerine yer verildi.

Bu karar sonrası daha önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulan Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacak.